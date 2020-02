Eva Mendes recadre gentiment une abonnée sur Instagram

Eva Mendes n’a pas sa langue dans sa poche. Très active sur Instagram, elle a recadré une abonnée qui avait critiqué son âge.

Ce n’est pas la première fois qu’Eva Mendes fait l’objet de commentaires déplacés sur Instagram. Cette fois, l’actrice de 46 ans a recadré une de ses abonnées qui critiquait son âge. « Elle vieillit », avait commenté cette internaute en légende d’une photo d’Eva Mendes publiée à quelques jours de son anniversaire.

« Merci mon Dieu de vieillir »

Mais l’actrice au franc-parler n’a pas laissé passer cette petite phrase insultante. « Tu as raison, merci mon Dieu de vieillir. Ça veut dire que je suis encore en vie. Je vais bientôt avoir 46 ans et je suis tous les jours reconnaissante de prendre de l’âge. Ton commentaire était supposé me faire me sentir mal ? Merci de me rappeler que je suis toujours là. »

« Je vais avoir 46 ans et j’en suis fière »

Dans une interview au magazine People, l’actrice est revenue sur ce « clash ». « Ce commentaire m’a enthousiasmée parce que je ne pense en aucun cas que la personne qui l’a laissé soit malveillante. Mais justement, il est d’autant plus dangereux, car qu’il est ancré dans l’esprit des gens que vieillir est quelque chose que nous devrions craindre ou dont nous devrions avoir honte (…) Et je pense que ce truc de ne pas demander son âge à une femme est archaïque, a-t-elle continué, vous pouvez me demander mon âge et je serais ravie de vous le dire, bien qu’un peu choquée. Je vais avoir 46 ans et c’est un peu choquant pour moi. Mais j’en suis fière. » Et Eva Mendes de conclure : « Je n’ai pas l’impression d’avoir 46 ans, plutôt 46 ans d’expérience. »