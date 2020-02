Trois adorables chiens à adopter

Chaque semaine, en collaboration avec l’organisation belge SHIN, Metro met en avant trois chiens à adopter.

Yerma (réf. 16270)

Je suis une petite femelle croisée Podenco de 10 mois. J’ai été abandonnée tout bébé avec ma maman, mes frères et mes sœurs. Je suis très douce, mignonne et drôle. J’adore jouer et courir avant de m’écrouler les quatre pattes en l’air, pour une bonne sieste réparatrice. Je souhaite une famille active avec un jardin et qui aura à cœur de me donner une éducation parfaite. Qui pourra résister à mes beaux yeux ? Qui pourra m’offrir un foyer chaleureux pour la vie ?

Sexe Femelle Age 10 mois Race Croisé Podenco Taille 52 cm Pelage Poils courts Poids 16 kg

Noël (réf. 17091)

Je suis un adorable chiot, qui saute d’impatience de commencer ma nouvelle vie. Je suis gentille, sociable et toujours de bonne humeur, mais je vais devenir un grand chien costaud. Une bonne et stricte éducation, ainsi que de l’espace pour que je puisse me dépenser, sont donc un must !

Sexe Mâle Age 5 mois Race croisé Taille 42 cm Pelage Poils durs Poids 10 kg

Nalu (réf. 15344)

Je suis une grande et belle dame croisée Sharpei de 2 ans. J’ai un look unique avec mes taches noires et blanches. Je suis très gentille, mes soigneurs disent que j’ai un cœur en or. Mais je suis aussi très active et j’ai besoin de me dépenser. Je suis parfois un peu dominante avec les autres chiens, j’ai mon petit caractère. J’ai encore besoin de parfaire mon éducation avec un maître actif, qui m’aidera à dépenser mon énergie. Je cherche une famille sportive, expérimentée et qui voudra m’aimer pour la vie.

Sexe Femelle Age 2 ans Race Croisé Sharpei Taille 54 cm Pelage Poils courts Poids 18 kg

Vous êtes intéressé par Yerma, Noël, Nalu, ou un autre chien de SHIN/ACE?

Regardez sur notre site web (www.shin.be/fr). Ensuite, envoyez un mail à [email protected], ou téléphonez à 0468/281.450.

Pour l’adoption de nos chiens nous demandons une contribution de 300 €. Sont inclus dans ce montant: la vaccination, la stérilisation (à partir de 6m), la puce électronique, le vermifuge, le check up médical, le traitement anti parasitaire, le passeport européen et le vol de Malaga (Espagne) vers Zaventem. Sauf explicitement indiqué autrement, tous les chiens se trouvent encore en Espagne.

Vous trouverez plus d’informations à propos de ACE-SHIN (Animal Care Espana- Spaanse Honden in Nood) en cliquant sur le lien suivant: www.shin.be/fr