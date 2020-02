Et si vous passiez au car-wash écologique

On le sait, les car-wash traditionnels utilisent de grosses quantités d’eau. Afin de préserver l’environnement, de plus en plus de car-wash écologiques voient le jour.

Est-il vraiment nécessaire d’utiliser des litres et des litres d’eau pour nettoyer sa voiture? L’eau est précieuse, et encore davantage en été lorsque des restrictions sont imposées. En outre, l’eau coûte de plus en plus cher, ce qui rend les car-wash de moins en moins rentables. Heureusement, il existe une solution évidente: recycler l’eau!

Stop au gaspillage!

Dans une station «self-service», laver une seule voiture produit entre 70 et 80 litres d’eaux usées. Il faut compter de 100 à 350 litres pour une station «roll over» et de 200 à 650 litres pour une installation de type «tunnel» (avec rail). La consommation d’eau pour un nettoyage de voiture à la main peut également grimper jusqu’à 200 litres (si on utilise un tuyau d’arrosage par exemple). Un gaspillage considérable! Recycler l’eau dans les car-wash permet de n’utiliser que de 30 à 40 litres d’eau de ville, ce qui représente une consommation moindre qu’un lavage manuel.

Le placement d’un adoucisseur permet en outre de limiter les quantités de détergents nécessaires pour une qualité de nettoyage identique.

Comment ça fonctionne?

Toutes les eaux usées sont collectées puis épurées. Elles sont d’abord prétraitées: les huiles, les graisses et les matières en suspension sont éliminées. L’eau passe ensuite par une unité de régénération où les DCO (demande chimique en oxygène) et DBO (demande biologique en oxygène), les détergents et les métaux sont réduits. L’eau peut ensuite être pompée vers l’installation de car-wash. Recycler l’eau coûte cher mais l’opération s’avère rentable sur plusieurs années, surtout pour les grosses installations de type «tunnel». Respect de l’environnement et profit vont donc ici de pair.

Autre solution: la machine à vapeur! Elle permet de n’utiliser que cinq litres d’eau par lavage. Chauffée à plus de 170ºC, l’eau décrasse tout! Les tarifs pour un service à domicile vont de 30€ pour un lavage normal extérieur jusqu’à 145 € pour un nettoyage ultra-complet.

Marie Bruyaux