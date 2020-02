Oignons doux pochés, tapenade champignons-basilic

Faire une entrée haut de gamme avec un simple oignon et des ingrédients usuels? Et bien oui… c’est possible! Et cela ne demande même pas une grande technique.

Ingrédients

4 oignons doux

½ litre d’eau salée

3 feuilles de laurier

200 g de champignons de Paris

100 g d’oignon ciselé

1 branche de thym

400 g de fond blanc

150 g de crème liquide

80 g d’olives noires dénoyautées

2 branches de basilic frais

Huile d’olive

Sel et poivre

Comment faire?

Eplucher les 4 oignons puis les pocher entiers dans l’eau salée avec les feuilles de laurier pendant 8 minutes à frémissement pour que les oignons restent bien blancs. Réserver.

Suer les 100 g d’oignon ciselé à l’huile d’olive dans une poêle avec le thym puis ajouter les champignons de Paris émincés.

Les laisser colorer puis mouiller avec le fond blanc et la crème liquide et laisser cuire 10 à 12 minutes à feu doux.

Passer la préparation au chinois. Réserver la crème de cuisson.

Récupérer les champignons et les mixer au blender avec les olives noires entières et le basilic grossièrement effeuillé. Saler, poivrer.

Napper le centre d’une assiette creuse avec la tapenade de champignons, olives et basilic puis déposer au milieu un oignon poché.

Emulsionner la crème de cuisson des champignons et verser cette écume sur ou autour de l’oignon poché.

Servir avec une tranche de pain toasté.