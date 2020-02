VIDEO. Une petite fille de cinq ans sauvagement attaquée par un chien

Un groupe de défense des animaux a publié une vidéo montrant une petite fille de cinq ans sauvagement attaquée par un bull terrier sur le parking d’une église, alors qu’elle marchait avec deux adultes, selon le Daily Mail.

Une vidéo de surveillance a en effet filmé une petite fille et deux adultes se dirigeant vers une voiture sur le parking d’une église à Colorado Springs. Soudain, à quelques dizaines de mètres, on voit un chien courir dans la rue et se diriger vers elle avant de la mordre au bras gauche sans lâcher prise.

Il a fallu près de 20 secondes de lutte avant que les parents ne parviennent à chasser le chien. La petite fille a finalement subi des blessures modérées au bras gauche qui ont nécessité un traitement médical.

C’est la Humane Society of the Pikes Peak Region qui a publié cette vidéo sur son compte Facebook. L’organisation a expliqué que le propriétaire du chien avait été arrêté et accusé de possession illégale d’un animal dangereux.

« Pour éviter les morsures et les attaques, les propriétaires d’animaux doivent suivre des principes de base tels que tenir son animal près de soi ou lui faire suivre un entraînement avant que cela ne dégénère », a écrit cette association.