Un algorithme repère 11 astéroïdes qui menacent la Terre

Un algorithme informatique de l’Université de Leiden aux Pays-Bas a repéré onze astéroïdes qui pourraient éventuellement toucher la Terre et provoquer un cataclysme sans précédent, selon le Daily Mail.

Ces astéroïdes n’avaient pas été repérés par le logiciel de la Nasa à cause de leurs orbites complexes difficiles à prédire.

Chacun mesure plus de 100 mètres de diamètre et devrait passer près de notre planète à moins de dix fois la distance entre la Terre et la Lune. A titre de comparaison, la météorite de la Toungouska, qui avait balayé près de 2.000 km² de forêts en 1908 après une explosion équivalente à près de 1.000 fois la bombe d’Hiroshima, n’avait un diamètre que d’environ 50 à 80 mètres.

Ce sont toutefois les générations futures qui auraient le plus à craindre puisqu’elles ne se rapprocheront de la Terre qu’entre 2131 et 2923.

Pour arriver à un tel résultat, l’astronome et expert en simulation Simon Portegies Zwart et ses collègues ont d’abord modélisé les orbites du Soleil et de ses planètes au cours des 10.000 prochaines années, et ont créé un algorithme modelé sur le cerveau humain pour en étudier les modèles. L’équipe a surnommé son système le Hazard Object Identifier, ou ‘HOI’ -qui signifie « bonjour » en néerlandais.

Les chercheurs, qui ont publié leurs résultats dans la revue Astronomy & Astrophysics, ont découvert que HOI pouvait repérer des astéroïdes dangereux proches de la Terre avec une précision de 90,99%.