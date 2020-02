La Corée part à la conquête des produits de beauté

On connaissait déjà la K-pop, la pop coréenne, et voilà qu’il faut désormais aussi compter avec la K-beauty. On assiste actuellement à une déferlante des rituels de beauté coréens en Europe et dans le reste du monde.

Les produits de beauté de Corée du Sud sont en vogue chez nos ados depuis un petit temps déjà, souvent à cause de leur packaging quelque peu kitsch. Mais, aujourd’hui, les femmes et les hommes qui ont quitté l’âge tendre en découvrent aussi les bienfaits.

Sur les étagères des salles de bain coréennes s’alignent jusqu’à une dizaine de sérums, toniques et crèmes différents. On y échange volontiers les épaisses couches de fond de teint contre une peau rayonnante, mais il ne faut pas hésiter à investir. Pas de soucis, ces produits vous mettent sur la bonne voie.

Sheet Masks

Un Sheet Mask est un petit masque en papier imprégné de sérum, que vous déployez sur votre visage et laissez agir pendant un quart d’heure. Vous ne devez pas inscrire ce moment de chouchoutage à votre emploi du temps quotidien. Vous pouvez le considérer comme votre pause rafraîchissement hebdomadaire, qui hydrate votre peau en profondeur pour un teint éclatant, clair et lumineux.

Egg White Sheet Mask, OH K ! chez Di 3,99 euros

À la bave d’escargot

Vous ne sautez certainement pas de joie à l’idée d’étendre de la bave collante d’escargot sur votre visage, mais cette substance est bien plus bénéfique que vous ne le pensez! La bave d’escargot est en effet riche en allantoïne, en collagène, en élastine et en substances antibactériennes. L’escargot l’utilise pour réparer sa peau et sa coquille et la bave fait la même chose pour vous. Les sérums contenant de la bave d’escargot estompent les cicatrices et même les fines ridules.

Black Snail Restore Serum, iUNIK 18,50 euros