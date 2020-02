VIDEO. Harcelé à cause de sa petite taille, un enfant veut mettre fin à ses jours

Une vidéo fait actuellement le tour du web et a touché les internautes ainsi que de nombreuses personnalités partout dans le monde. Elle montre un petit garçon de 9 ans, Quaden, en pleurs et menaçant de se suicider car il n’en peut plus d’être harcelé à cause de sa petite taille.

Le harcèlement scolaire n’a pas de frontière et nous concerne tous. Récemment, la Belgique a été touchée par le suicide de Maëlle, 15 ans. Cette fois-ci, c’est à Brisbane, en Australie, qu’un enfant de 9 ans seulement, atteint de nanisme, a été filmé par sa maman alors qu’il parle de se suicider à cause du harcèlement dont il est victime. « Chaque jour quelque chose arrive, un autre épisode, une autre persécution, un autre déchirement, un nouveau surnom », affirme sa maman Yarraka.

Elle a filmé son fils durant près de sept minutes et la séquence montre bien la détresse de Quaden. « Donne-moi un couteau pour que je me transperce le coeur », implore-t-il. Entre colère et tristesse, sa maman essaie de le calmer, mais le jeune garçon est trop profondément atteint. Elle demande: « Pouvez-vous s’il vous plaît éduquer vos enfants, vos familles, vos amis parce qu’il suffit d’un exemple de plus… et vous vous demandez pourquoi les enfants se suicident. »

Atteint de nanisme, ce garçon est harcelé et veut se suicider. Ce garçon de 9 ans, harcelé à l'école parce qu'atteint de nanisme, demande un couteau pour se suicider. Sa mère veut alerter les parents et les enfants qui harcèlent. #WeStandWithQuaden

Un soutien mondial

Visionnée près de 20 millions de fois sur Facebook, la vidéo a donné lieu à un formidable élan de solidarité partout dans le monde, notamment grâce au hashtag #WeStandWithQuaden. Les lambda, mais aussi de nombreuses personnalités, ont tenu à apporter leur soutien au jeune garçon. C’est notamment le cas de Hugh Jackman, qui s’est filmé en train de dire à Quaden: « Sache que tu es plus fort que tu ne le penses. Sache que je suis ton ami. S’il vous plaît, soyez bons les uns avec les autres. »

Une équipe de rugby australienne a également voulu marquer le coup, en envoyant une vidéo à Quaden. « On te soutient mon pote, on veut juste s’assurer que tu vas bien. On sait que tu traverses une passe difficile en ce moment mais les gars sont là », expliquent les joueurs, l’invitant également à venir sur le terrain pour le match qui aura lieu ce week-end.

Le soutien n’a pas été que moral, puisqu’une cagnotte a été lancée par l’acteur américain Brad Williams pour permettre à Quaden de se rendre à Disneyland. Près de 9.000 personnes ont réalisé un don et la cagnotte s’élève déjà à 200.000 $.

I’ve set up a GoFundMe to send brave Quaden and his mother to Disneyland. Let’s show a bullied kid that he is loved! https://t.co/vGLHQXzO0K — Brad Williams (@funnybrad) February 20, 2020

Nadine Morano a toutefois créé la polémique en publiant un tweet complètement déplacé. Voulant bien faire, elle a suggéré un câlin de Joséphine, ange gardien, rôle interprété par Mimie Mathy, pour le réconforter.