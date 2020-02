VIDEO. Des pigeons aux couleurs de Trump dans le ciel de Las Vegas

Ce mardi 18 février, des pigeons particuliers ont été aperçus dans le ciel de Las Vegas. Ils ont été lâchés par des militants de Donald Trump, qui avaient coiffés les oiseaux de casquettes « Make America Great Again », le slogan en 2016 de l’actuel président des Etats-Unis, candidat à sa propre réélection.

Tous les moyens sont bons pour diffuser un message politique, et ces militants de Donald Trump l’ont bien compris. Le 18 février, le président des Etats-Unis était de passage à Las Vegas, où il donnait un meeting de campagne. L’action a été revendiquée par P.U.T.I.N. (Pigeons, United To Inter­fere Now), un groupe de soutien américain qui souhaite rester anonyme.

Sans danger pour les pigeons

Ce groupe a envoyé un communiqué aux médias locaux, décrivant leur action comme « un geste de soutien et de loyauté au président Trump ». Les membre de P.U.T.I.N estiment qu’il s’agit d’une satire et prévoit leur coup depuis des mois. Ils affirment avoir pris soin des oiseaux dans leur pigeonnier et qu’ils les ont recueillis couverts d’huile, à force de fouiller les poubelles de restaurants. « La plupart du temps, ils ont les pattes atrophiées [ou] ils sont mal nourris », expliquent-ils.

Les casquettes et la mèche caractéristiques du président ont été collées avec de la colle pour cils, qui ne présentent aucun risque pour les animaux, d’après les militants. « La casquette reste en général un jour ou deux. Ils partent parfois pour un jour, parfois pour une semaine, mais ils reviennent toujours », conclut le groupe de soutien.