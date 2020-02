Pour éviter que sa fille ait peur en entendant des explosions, ce père syrien a assimilé le bruit des bombes à celui des feux d’artifice.

La vidéo fait le tour des réseaux sociaux depuis quelques jours. Sur cette dernière, on voit un père et sa fille éclater de rire en entendant un bruit sourd. Un bruit qui n’est pourtant pas anodin, vu qu’il s’agit d’une bombe tombée à proximité.

Des feux d’artifice

Abdullah ve güzel kızı Selva. Yukarıda durumlarını paylaştığım baba kız. Ve yine tekrar eden o kahredici oyun. Anlamak için Arapça bilmenize gerek yok. pic.twitter.com/wUwKAcLzWE — Mehmet Algan (@alganmehmett) February 16, 2020

Abdullah al-Mohammad et sa fille vivent en effet en Syrie. Plus précisément à Sarmadä, une ville située à 40 minutes d’Idleb où les forces syriennes et turques s’affrontent violemment. Et pour éviter que sa fille ne panique à chaque fois qu’elle entend une explosion, il a donc créé un petit jeu.

« J’ai eu l’idée quand ma fille a eu peur en entendant des jeunes jouer avec des feux d’artifice dehors », explique M. al-Mohammad. « Je l’ai amenée sur le balcon et je lui ai expliqué que tout allait bien, que des enfants jouaient juste. Nous avons donc fait cette connexion entre le bruit d’une explosion et un jeu ».

Nulle part où aller

Pourtant, tout est loin d’être rose dans la vie d’Abdullah al-Mohammad. Obligé de quitter sa maison avec sa femme et sa fille à cause du conflit, il vit aujourd’hui chez des amis. « Les conditions ne sont pas idéales. Mais elles sont bien meilleures que celles de beaucoup d’autres qui vivent dans les camps. Les conditions de vie là-bas sont terribles ».

Il ne sait également pas de quoi sera fait son futur. « Nous ne savons pas combien de temps nous allons rester ici, ni dans quel autre endroit nous pourrions aller », conclut celui qui est aujourd’hui habitué à vivre au rythme des bombes.