La fille de Steven Spielberg devient actrice porno

Mikaela Spielberg, la fille du réalisateur de « Jurassic Park », a confié à la presse américaine se lancer dans l’industrie du porno.

À l’inverse de son père qui préférait se trouver derrière les caméras, Mikaela Spielberg, la fille du célèbre réalisateur, a, elle, choisi de s’exprimer devant les caméras. La jeune femme de 23 ans a en effet annoncé qu’elle était devenue actrice porno sous le nom Sugar Star, rapporte l’US Sun. L’actrice aurait d’ailleurs déjà commencé à tourner plusieurs vidéos solos. « J’en ai vraiment eu marre de ne pas pouvoir capitaliser mon corps », a-t-elle expliqué.

Indépendance financière

Grâce à sa nouvelle carrière, Mikaela Spielberg espère devenir financièrement indépendante. « J’ai toujours été une créature sexuelle, ce qui m’a déjà posé des problèmes auparavant. Mon espoir est que mon activité devienne assez lucrative pour ne plus être restreinte par l’aspect financier des choses. J’espère aussi montrer aux gens qu’il n’y a rien de mal à utiliser mon corps pour me permette de subvenir à mes besoins », détaille celle qui ne veut plus dépendre de ses parents.

Une annonce via Facetime

Des parents qui ont appris la nouvelle du nouveau choix de carrière de leur fille via… Facetime. Et d’après cette dernière, ils la soutiennent dans son choix. « Ma sécurité a toujours été leur préoccupation n°1. Je fais cela car je veux honorer mon corps de manière lucrative, pas dans le but de blesser ou de décevoir quelqu’un. Je pense que quand ils verront le chemin que j’ai parcouru en un an et demi, ils se diront ‘Wow, nous avons élevé une femme sûre d’elle’ », assure-t-elle.