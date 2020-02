Jean-Michel Maire s’en prend violemment à Angèle

Le chroniqueur français n’y a pas été avec le dos de la cuillère pour critiquer Angèle, victime d’acouphènes.

On le sait, Jean-Michel Maire n’est pas un grand fan d’Angèle. En novembre dernier, il avait par exemple expliqué détester « Tout oublier » car « les hommes n’avaient pas besoin de faire des stages pour savoir ce que c’est le respect ».

Ce mercredi, le chroniqueur de TPMP a une nouvelle fois attaqué la chanteuse belge. En cause, des déclarations d’Angèle pour Brut dans lesquelles elle explique souffrir d’acouphènes à cause d’un problème technique survenu lors d’une prestation à la télévision. Depuis ce jour-là, elle vit avec « un bruit sourd qui ne la quitte plus », avait-elle expliqué.

Angèle raconte toute l'histoire derrière "J'entends" "Franchement, les acouphènes peuvent rendre fou. Ma plus grande peur, c'est que ça s'empire."Dans cette chanson, elle parle de la souffrance liée à ses acouphènes. Angèle raconte toute l'histoire derrière "J'entends". Posted by Brut on Tuesday, February 18, 2020

« On ne donne pas des interviews dès qu’on a la chiasse »

Et si ses déclarations ont touché ses fans, cela n’a pas été le cas de Jean-Michel Maire. « On aime beaucoup Angèle, elle a beaucoup de talent. Mais la dernière fois, c’était le burn-out, elle voulait s’arrêter de chanter pour faire une pause. Maintenant, elle dit qu’elle a des acouphènes. On ne donne pas des interviews dès qu’on a la chiasse ! Il faut arrêter », a-t-il déclaré.

Heureusement, les autres chroniqueurs de l’émission ont, eux, pris la défense de notre chanteuse, en évoquant notamment un problème « à se taper la tête contre les murs ».