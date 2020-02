Cristina Cordula critiquée par des internautes car elle porte un legging

Plusieurs internautes ont été surpris de voir Cristina Cordula poster une photo d’elle portant un legging sur Instagram.

Très active sur les réseaux sociaux, Cristina Cordula poste régulièrement différents clichés pour le plus grand bonheur de ses abonnés. Si ses photos sont généralement louées par sa communauté, un cliché publié il y a quelques jours n’a pas manqué de faire tiquer de nombreux internautes. Et pour cause, on y voit l’animatrice en train de faire du yoga, habillée d’un t-shirt blanc et d’un… legging! Un habit qu’elle pointe régulièrement du doigt pour son manque de style dans « Les Reines du Shopping ».

Sans surprise, les réactions ne se sont pas fait attendre en commentaire de sa publication. « Cristina tu portes un legging!!!!!!!! », lui lance une internaute. « Pourquoi tu mets un legging, c’est interdit », renchérit une autre. D’autres ont pris la défense de l’animatrice en rappelant que le port du legging était toléré lors des séances de sport.