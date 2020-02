Attaque à Londres : Un homme poignardé dans une mosquée

Un homme a été poignardé jeudi dans une mosquée londonienne, ont rapporté plusieurs médias britanniques.

L’attaque s’est produite peu après 16h00 (heure belge) lors de la prière du soir dans la mosquée de Regents Park dans le centre de Londres. La victime a été transportée à l’hôpital tandis qu’un homme a été arrêté sur place par la police.

BREAKING NEWS: We are hearing unconfirmed reports that a muadhin has been stabbed at London Central Mosque. More details to follow. pic.twitter.com/YQhU50hrBM

— 5Pillars (@5Pillarsuk) February 20, 2020