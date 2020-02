VIDEO. Une touriste risque sa vie pour un cliché Instagram

Une jeune femme a pris tous les risques afin de réaliser un cliché Instagram vertigineux au sommet de Pedra da Gavea, une montagne qui surplombe Rio de Janeiro. La vidéo de ce moment, qui fait froid dans le dos circule désormais partout sur les réseaux sociaux.

Au Brésil, la montagne Pedra da Gavea est un lieu emblématique qui surplombe Rio de Janeiro et donnant une vue improbable sur Copa Cabana. Pour atteindre son sommet, il faut compter un trek de 2h30 qui ne fait peur à personne tant le spectacle est époustouflant. Naturellement, les touristes sont nombreux à immortaliser ce moment avec une photo qui finit bien souvent sur les réseaux sociaux.

C’est en tout cas ce qu’a décidé une jeune femme, qui est filmée par son mari. Celle-ci a toutefois pris des risques énormes pour avoir le cliché le plus spectaculaire possible. Au bord de la falaise, elle n’hésite pas à aller jusqu’à l’extrémité de celle-ci, avant de lever ses bras pour bien montrer qu’elle n’a peur de rien.

Hold my beer while I slide down this rock.

Les internautes furieux

Heureusement, à part faire frémir près de 12 millions de personnes, personne n’a été blessé durant la vidéo, mais de nombreux internautes se sont insurgés de la dangerosité de ce shooting. « Cela ne vaut pas le coup et ça me fait penser que tu es réellement idiote », a commenté un utilisateur de Twitter. « Sincèrement, même s’ils ne meurent pas et qu’ils obtiennent la photo tant rêvée, je trouve la photo nulle car elle met sa vie et potentiellement celle des autres personnes en danger », peut-on aussi lire dans les commentaires.