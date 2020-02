Le plus grand regret de Ben Affleck? Son divorce!

Malgré leur séparation effective depuis juin 2015, Ben Affleck ne semble toujours pas remis de son divorce prononcé en octobre 2018 avec Jennifer Garner. C’est même « le plus grand regret de ma vie », a-t-il confié au New York Times.

Bientôt à l’affiche de « The Way Back », dans lequel il incarne un entraîneur de basket-ball qui a perdu sa famille à cause de son addiction à l’alcool, l’acteur de 47 ans a évoqué sa propre dépendance.

« J’ai bu plus ou moins normalement pendant longtemps. Ce qui s’est passé, c’est que j’ai surtout commencé à vraiment boire lorsque mon mariage s’est effondré. C’était en 2015, 2016. Ma consommation d’alcool n’a évidemment fait que créer bien plus de problèmes conjugaux. »

En couple depuis 2004, Jennifer Garner et Ben Affleck s’étaient mariés un an plus tard avant de donner naissance à Violet (14 ans), Seraphina (11 ans) et Samuel (7 ans).

Mais l’alcool a finalement eu raison de cette relation qui n’a néanmoins pas toujours été au beau fixe. Mais aujourd’hui, il veut aller de l’avant même si « la honte est vraiment toxique ».

« Ce n’est pas particulièrement sain de rester concentrer sur ses échecs et ses rechutes. J’ai certainement fait des erreurs. J’ai fait des choses que je regrette. Mais vous devez vous ressaisir, en tirer des leçons et essayer d’avancer. »