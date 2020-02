4 objets insolites fabriqués grâce à l’impression 3D

L’ impression 3D en ligne a permis de nombreuses avancées dans des secteurs aussi divers que l’industrie, la médecine, la construction ou encore la mode. Mais, ce que le grand public ne sait pas, c’est que cette technologie est également à l’origine d’objets insolites. Des inventions auxquelles on n’aurait jamais pu penser auparavant, mais qui pourraient révolutionner le quotidien de millions de personnes dans les années à venir.

Des objets 3D insolites dans le medical

Les procédés de stéréolithographie permettent aujourd’hui d’améliorer significativement l’intégration des handicapés. Une association basée à Strasbourg appelée « L’art au-delà du regard » a ainsi fabriqué des reliefs qui reprennent des toiles de maître. Une manière de mettre les grandes peintures du patrimoine à la portée des malvoyants.

La fabrication additive a également permis de créer des prothèses sur-mesure. Du matériel médical comme des plâtres réalisés via un logiciel qui utilise l’impression 3D et qui permet donc une totale personnalisation.

Des objets 3D insolites pour les animaux

Si l’impression 3D intervient de plus en plus dans la vie des humains, c’est également le cas dans celle des animaux. En effet, on ne compte plus les applications et inventions originales destinées aux animaux et réalisées grâce à la fabrication additive .

La plus insolite reste sûrement la carapace de tortue créée spécialement pour un spécimen qui risquait la mort. Ce petit exploit technologique s’est passé en 2016 au Brésil et, aujourd’hui, la tortue Freddy se porte toujours aussi bien.

Des instruments de musique personnalisables en 3D

À terme, la fabrication additive devrait complètement transformer la manière de fabriquer les biens de consommation. Ce processus a déjà été enclenché, mais n’est pas encore arrivé au point de bouleverser le marché. Pourtant, certains secteurs sont déjà très impactés par cette technologie, notamment celui de la conception d’instruments de musique.

Les musiciens sont en effet sans cesse à la recherche de l’instrument le plus original et personnel. Or, l’impression 3D offre des possibilités en ce sens quasi illimitées, comme la première guitare électrique incassable.

De véritables prouesses techniques, à la fois utiles et originales, qui devraient en amener d’autres dans les années à venir.