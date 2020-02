Un pigeon qui ne peut pas voler et un chiot incapable de marcher deviennent meilleurs amis

L’amitié de deux animaux handicapés, un chiot qui a du mal à marcher et un pigeon qui ne sait pas voler, est devenue virale sur le net.

Ils s’appellent Herman et Lundy et, ensemble, ils forment une paire improbable au refuge new-yorkais The Mia Foundation. Herman est un pigeon qui, suite à des problèmes neurologiques il y a plus d’un an, ne peut plus voler. Il s’est noué d’amitié avec Lundy, un bébé chihuahua, qui n’est pas capable d’utiliser ses pattes arrières.

S’ils se sont rencontrés il y a peu, Herman et Lundy ont directement eu une connexion spéciale, comme l’explique Sue Rogers, la fondatrice du refuge à CNN. D’après cette dernière, les deux animaux se sont directement blottis l’un contre l’autre sans s’échanger le moindre coup.

Vers une séparation ?

Malheureusement pour Herman, son amitié avec Lundy risque d’être brisée un jour si Lundy est adoptée… « Il y a une chance qu’on le perde », explique Sue Rogers. « Mais je pense que j’ai reçu plus de 1.000 mails me demandant de ne pas les séparer ».

Future séparation ou non, les deux animaux auront déjà permis à la fondatrice de recevoir de nombreuses donations qui vont lui permettre de voir l’avenir plus sereinement. « C’est incroyable », se réjouit celle qui a reçu 6.000$ en seulement deux jours.