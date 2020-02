Ostende contre les Espagnols de Tenerife, finaliste en 2019, en huitième de finale

Ostende jouera contre les Espagnols de Tenerife, finaliste de la dernière édition, en huitième de finale de la Ligue des Champions de basket, dont le tirage au sort a été effectué mardi. Ostende s’est qualifié pour les huitièmes de finale en terminant troisième du groupe A avec 8 victoires et 6 défaites. Tenerife, qui a gagné 11 de ses 14 matchs, a terminé deuxième du groupe C. Ce huitième de finale se joue au meilleur des trois matchs. Les Espagnols joueront à domicile le premier match et la belle éventuelle, tandis que le champion de Belgique recevra lors de la deuxième rencontre. Les matchs se dérouleront entre le 3 et le 18 mars.

En cas de qualification, Ostende affrontera ensuite, en quarts de finale, le vainqueur du duel entre les Espagnols de Saragosse et les Lituaniens de Lietkabelis.

Les vainqueurs des quarts de finale joueront le ‘Final Four’ du 1er au 3 mai dans un lieu encore à déterminer. L’an passé, à Anvers, Bologne avait battu Tenerife en finale. Les Anversois, éliminés par Tenerife en demi-finale, s’étaient classés troisièmes en battant Bamberg.

Source: Belga