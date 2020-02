Moment rare entre un photographe et la seule raie manta rose au monde

View this post on Instagram

Its pink manta kind of monday today. The only pink manta in the whole world can be found cruising the shallow waters around lady elliot from time to time, around 8 times in 8 years i think is more like the odds 😉