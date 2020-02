Evenepoel, Gilbert et Van Avermaet se testent au Portugal face à une forte opposition

Remco Evenepoel, Philippe Gilbert et Greg Van Avermaet figurent parmi les engagés au 46e Tour de l’Algarve (2.Pro), qui se dispute de mercredi à dimanche. Si le vainqueur sortant, le prodige slovène Tadej Pogacar ne défendra pas son titre, on retrouvera au départ notamment Mathieu van der Poel, Geraint Thomas, Vincenzo Nibali, Miguel Angel Lopez ou encore Elia Viviani. Ces dernières années, l’épreuve portugaise souffrait de la concurrence du Tour d’Oman, de la Ruta del Sol (qui se tient en même temps) et du Tour des Emirats Arabes Unis (programmé du 23 au 29 février). Mais le Tour d’Oman a été déplacé puis annulé en raison du décès du sultan. Raison pour laquelle plusieurs coureurs de classiques ont fait le voyage au Portugal alors que le week-end d’ouverture des classiques se rapproche à grands pas, le Circuit Het Nieuwsblad se disputant le 29 février.

Le Tour de l’Algarve propose deux étapes pour sprinteurs, deux arrivées au sommet, à l’Alto de Foia (7,4 km à 6%) et à l’Alto do Malhao (2,6 km à 9,4%), et un chrono de 20 km pour terminer.

Les Belges en profiteront pour peaufiner leur condition. Remco Evenepoel a frappé fort d’entrée en s’adjugeant le Tour de San Luis, sa première épreuve de la saison. La pépite de Deceuninck-Quick Step découvrira le Tour de l’Algarve. Le chrono final à Lagoa constituera probablement une occasion de briller pour lui. Il pourra y défier l’Australien Rohan Dennis, le seul coureur qui l’avait devancé lors des Mondiaux du contre-la-montre l’an passé.

Greg Van Avermaet et Philippe Gilbert disputeront également leur deuxième course de la saison. Tous deux ont entamé 2020 au Tour de Valence. Le champion olympique et le dernier vainqueur de Paris-Roubaix ont surtout les classiques dans leur viseur, mais sont toujours capables d’un coup d’éclat. Toujours côté belge, notons que Tim Wellens disputera sa première course de la saison. Ces dernières années, Wellens débutait sa saison en Espagne, avec succès puisqu’il avait remporté le classement final de la Ruta del Sol en 2018, avec une étape en prime, et deux étapes l’an passé. Il a opté pour un calendrier différent cette année. Récent vainqueur du Tour de Murcie, Xandro Meurisse sera également de la partie.

Les Belges trouveront une belle opposition en Algarve. Ineos aligne en effet Geraint Thomas, vainqueur en 2015 et 2016, et Michal Kwiatkowski, lauréat en 2014 et 2018. Le champion du monde de cyclocross Mathieu van der Poel effectue sa rentrée sur la route. Le plateau comprend également Miguel Angel Lopez, Vincenzo Nibali, Luis Leon Sanchez, Maximilian Schachmann, Nils Politt, Rui Costa ou encore Elia Viviani, Alexander Kristoff et Fabio Jakobsen en ce qui concerne les sprints.

Source: Belga