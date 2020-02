Une première image du reboot de « Gossip Girl » dévoilée

Gossip Girl fera son grand retour sur les écrans en mai pour dix épisodes inédits. Histoire de faire saliver les fans, le scénariste du reboot en a dévoilé une première image.

Alors que « Gossip Girl » avait fait ses adieux en décembre 2012, la jeunesse dorée de Manhattan fera bientôt son retour sur petit écran. Dix nouveaux épisodes sont annoncés autour d’une histoire réimaginée pour l’occasion.

Le scénariste d’HBO, Eric Eidelstein, a dévoilé une première image de ce reboot. On y voit simplement les jambes d’une jeune fille, assise sur les escaliers de la prestigieuse Constance Billboard School, l’école fréquentée par Blair, Serena, Dan, Chuck, Nate et les autres. Sur l’image, la phrase culte de la série originale : « You know you’ll love me » [« Vous savez bien que vous allez m’aimer »].

Un détail a cependant étonné les internautes… Ses baskets aux lacets défaits. « Qui est le styliste de ce nouveau Gossip Girl ? Il faut qu’on parle ! » s’étonne une internaute. En effet, la série originale était notamment reconnue pour les looks très classe de ses protagonistes : talons hauts, bandeaux, manteaux, … le tout griffé de grands créateurs. Changement de style donc pour cette nouvelle série !

Meilleure représentation

D’ailleurs, les codes vestimentaires ne seront pas les seuls à être brisés. « Cette fois, les rôles principaux ne sont pas des personnes blanches. Il y a beaucoup de sujets queer dans cette série. Elle explique à quoi ressemble le monde maintenant, d’où viennent la richesse et les privilèges, et comment vous composez avec eux », avait révélé en novembre dernier Joshua Safran, le créateur de la série.

Kristen Bell reprendra son rôle de narratrice pour ces dix épisodes inédits. Joshua Safran, qui était le showrunner de la série originale, écrira et produira cette nouvelle version toujours inspirée des livres de Cecily von Ziegesar. Les créateurs de « Gossip Girl », Josh Schwartz et Stephanie Savage, feront eux aussi partie des producteurs exécutifs.

A découvrir en mai sur HBO

Le casting reste actuellement un mystère. On ne sait donc pas si les acteurs de la série initiale feront leur apparition.

L’action se déroulera huit ans après les événements de la série originale lorsque le site Gossip Girl fut mis hors d’état de fonctionnement. Les téléspectateurs suivront une nouvelle génération de lycéens new yorkais.

Cette nouvelle version de « Gossip Girl » sera à découvrir sur la plateforme en ligne de HBO, WarnerMedia, dont le lancement est prévu en mai 2020.