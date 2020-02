VIDEO. Il fait une demande en mariage touchante dans le métro bruxellois

La demande en mariage la plus originale dans le métro Bruxellois – Het meest originele huwelijksaanzoek in de metro van Brussel

SOUND ON 🎧 💍 😍 Voici la demande en mariage la plus émouvante et originale de 2020 ! Regardez comment Jeremy a surpris Julie dans le métro bruxellois ❤ Avec la complicité de Musevent et Node Room. Suivez notre page Facebook pour plus d’infos.SOUND ON 🎧 💍 😍 Dit is het meest ontroerende en originele huwelijksaanzoek van 2020! Kijk hoe Jeremy Julie verraste in de Brusselse metro ❤Met de samenwerking van Musevent en Node Room. Volg onze Facebook-pagina voor meer info.Music: James Arthur, "Say you won't let go"Video : Node RoomDirection : Fanny Perche, Mehdi Benallal (Musevent)Arrangement: Julien GillainMusic : Nora Froger, Pauline Dubois, Gwen Madagaran, Shahaf Yaakov, Dahud Le Meur, Coline Meulemans, Lou Lévèque, Yvan Rother, Clara Lemaitre, Frederic Lepaffe

