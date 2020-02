VIDEO. Comment réagissent les Belges face au racisme anti-asiatique lié au coronavirus ?

Dans sa dernière vidéo, Would You React s’est intéressé à la psychose qui s’installe parfois chez certains de nos compatriotes à la vue d’une personne asiatique.

Depuis le début de l’épidémie de coronavirus en décembre dernier, il ne se passe pas un jour sans que de nouvelles personnes contaminées et de nouveaux décès ne soient annoncés. Des décès qui ont en grande majorité eu lieu dans la province d’Hubei (1.789 sur 1.874 morts), là ou l’épidémie s’est déclenchée. Actuellement, sur les 73.336 cas confirmés dans le monde, 72.438 ont été diagnostiqués en Chine. En Europe, les cas sont très limités. En France, 12 seulement ont été diagnostiqués, pour un décès. Chez nous, une personne a été diagnostiquée et elle est déjà guérie.

🎬On a tourné une expérience sociale hier concernant le #coronavirus : la psychose et la stigmatisation envers la… Posted by Would You React? on Thursday, February 6, 2020

Si les chiffres sont rassurants en Europe, ils n’ont pas empêché la propagation d’un racisme anti-asiatique, notamment très présent sur les réseaux sociaux. C’est dans cette optique que la chaine YouTube Would You React, spécialisée dans les expériences sociales filmées en caméra cachée, a sorti une nouvelle vidéo.

« Un message d’espoir »

Dans cette vidéo, on voit deux personnes s’en prendre à trois autres d’origine asiatique dans le métro. Et heureusement, la grande majorité des gens défend les trois victimes. « Force est de constater que même si sur internet le racisme est bien présent, dans notre vidéo nous n’avons eu que des bonnes réactions. C’est donc un message d’espoir que nous voulons également véhiculer au travers de cette vidéo en montrant que notre Belgique et nos compatriotes ont encore beaucoup de cœur et d’humanité en eux pour bien réagir », explique Jonathan Lambinet, le réalisateur.

« Il faut rester rationnel et ne pas avoir peur quand on voit une personne asiatique en rue, c’est insensé », rappelle-t-il d’ailleurs en introduction de sa vidéo. « On n’a plus de chance d’attraper la grippe que d’attraper le coronavirus », souligne de son côté Sandrine Roisin, microbiologiste au CHU Trivoli.