Une croisière gratuite pour récompenser les pompiers Australiens

La société Royal Caribbean International a décidé d’offrir une croisière gratuite aux pompiers ayant lutté contre les feux de forêts en Australie.

Alors que les autorités annonçaient la semaine dernière que les incendies qui brûlaient dans l’Etat de Nouvelle-Galles du Sud, le plus touché par les feux, étaient maîtrisés, la compagnie maritime Royal Caribbean International a décidé de faire un beau cadeau aux pompiers.

Ils pourront en effet profiter d’une croisière gratuite à bord du Spectrum of the Seas, un navire de croisière pouvant accueillir plus de 4.000 passagers. Il devait initialement naviguer du côté des côtes asiatiques mais a été banni des eaux chinoises à cause du coronavirus, annulant de facto toutes les réservations.

Le même cadeau en Californie

« Nous avons la chance de pouvoir offrir aux courageux et altruistes membres de la communauté australienne une opportunité de nous rejoindre et de les laisser se détendre pendant quelques jours en compagnie d’autres bénévoles et premiers intervenants », explique Michael Bayley, président de Royal Caribbean International au média Cruise Industry News. « En les accueillant à bord du Spectrum of the Seas, nous voulons reconnaître leur contribution ».

Un autre bateau de la compagnie également banni des eaux chinoises, le Celebrity Millennium, se rendra lui aux Etats-Unis pour offrir le même cadeau aux pompiers et volontaires ayant lutté contre les feux en Californie. Les croisières devraient avoir lieu en mars et avril.