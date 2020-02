Un vaisseau fantôme s’échoue en Irlande à cause de la tempête Dennis

Drôle de cadeau de la tempête Dennis: un vaisseau-fantôme tanzanien qui dérivait depuis plus d’un an sans équipage s’est échoué sur la côte sud de l’Irlande, ont déclaré les gardes-côtes irlandais.

Le MV Alta, cargo de 77 mètres, s’est échoué dimanche près du village de Ballycotton, à proximité de Cork, la deuxième ville du pays, suscitant la curiosité des passants. Les vents impétueux de la tempête Dennis, qui a frappé l’Irlande samedi et dimanche, ont mis un terme à son long voyage en solo, commencé en septembre 2018 au sud-est des Bermudes.

Alors qu’il faisait route de la Grèce vers Haïti, le bateau s’était trouvé immobilisé en plein milieu de l’Océan Atlantique, à plus de 2.220 kilomètres au sud-est de l’archipel britannique. Les dix membres de l’équipage avaient dû attendre vingt jours à son bord avant d’être secourus par des gardes-côtes américains.

Rescue 117 was tasked earlier today to a vessel aground near Ballycotton, Cork. There was nobody on board. Previously the @USCG had rescued the 10 crew members from the vessel back in September 2018. The vessel has been drifting since and today came ashore on the Cork coastline. pic.twitter.com/NbvlZ89KSY

— Irish Coast Guard (@IrishCoastGuard) February 16, 2020