Le service public à la recherche de nouveaux talents

Vous souhaitez travailler pour le gouvernement belge ? Excellent choix ! Le secteur public est toujours à la recherche de nouveaux talents. Le SPF Finance souhaite par exemple recruter 1.500 personnes en 2020.

En quête d’une nouvelle expérience professionnelle ? Pourquoi ne pas vous réorienter vers un job pour le gouvernement ou le secteur public ? C’est le Selor, le principal bureau de sélection de l’administration, qui est chargé de recruter les collaborateurs pour les services publics fédéraux, les communautés et les régions. Pour ce faire, il publie régulièrement des offres d’emploi sur son site. Conducteur de chantier, réceptionniste, cuisiner, traducteur ou encore douanier… Il y en a pour tous les profils et tous les niveaux d’étude.

Différence entre contractuel et statutaire

En pratique, les offres du Selor se divisent en deux catégories : celles pour statutaires et celles pour contractuels. Les statutaires n’ont pas de contrat de travail spécifique mais sont soumis au statut de fonctionnaire. Cela leur garantit plusieurs avantages, comme une nomination définitive ou des conditions intéressantes de pension. Les contractuels, eux, sont liés par un contrat de travail, comme dans le secteur privé. Ils disposent du même salaire brut que les fonctionnaires mais ont moins d’opportunités d’évolution. Le fait d’être contractuel ne permet pas d’évoluer naturellement vers un poste statutaire.

Les personnes voulant être engagées doivent passer par un processus de sélection qui comporte plusieurs étapes. Ces étapes se divisent généralement entre des tests de compétence et des interviews. Sur base des résultats de ces tests, le premier du classement peut être recruté en premier, et ainsi de suite. Les agents sont nommés définitivement après la réussite d’une période de stage. Les personnes qui n’ont pas eu la chance d’être prises sont placées dans une réserve de recrutement, qui dure généralement deux ans. Si les services publics fédéraux ne trouvent pas le profil qu’ils désirent, il est alors possible qu’ils publient directement l’offre d’emploi, sans passer par le Selor.

Le SPF Finance recrute

Preuve que le secteur public est un secteur porteur, le SPF Finance prévoit de recruter 1.500 personnes cette année, essentiellement au niveau bachelier et master. Depuis vendredi, le Selor, a d’ailleurs publié plus de 250 postes néerlandophones et plus de 120 postes francophones à pourvoir au SPF Finances, essentiellement du niveau master et bachelier. En 2019, l’administration fiscale avait déjà effectué 1.500 recrutements. Cette moyenne reste plus ou moins stable ces dernières années, selon le SPF. Les engagements de l’an dernier se répartissent entre 1.170 statutaires et 330 Rosetta, des conventions de premier emploi d’une durée d’un an pour les jeunes de moins de 26 ans.