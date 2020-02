Namur interdit les gobelets en plastique à usage unique

Les organisateurs d’événements namurois ne pourront plus proposer de gobelets en plastique à usage unique à partir du 1er juillet, a indiqué lundi la Ville de Namur. La capitale wallonne anticipe donc en partie l’arrêté du gouvernement wallon, qui sera d’application à partir du 1er janvier 2021.

L’interdiction sera soumise au conseil communal mardi avant d’être introduite dans le règlement général de police. En outre, les autorités souhaitent réduire le volume de déchets produit, améliorer la propreté de l’espace public et rendre les événements plus durables.

«Cela reviendra un peu plus cher aux organisateurs mais c’est un choix raisonné vers une dynamique zéro déchet assumée», a expliqué Charlotte Deborsu, échevine du Cadre de vie. «A titre d’exemples, la brocante de Temploux a généré 200.000 gobelets en plastique à usage unique en 2019 et les Fêtes de Wallonie 1,5 million. Cela représente respectivement quatre et 30 tonnes de déchets», a-t-elle illustré.

Le gobelet, mais pas que…

Pour aider les organisateurs dans leur démarche, le service prêt de matériel de l’administration dispose d’un stock de quelque 8.000 gobelets et 800 mugs.

L’arrêté pris par le gouvernement wallon sera lui d’application à partir du 1er janvier 2021. Ce sont alors tous les contenants et ustensiles en plastique à usage unique qui seront interdits.

Outre les gobelets, les assiettes, couverts, baguettes, bâtonnets mélangeurs et autres pailles sont donc concernés, au même titre que les tiges de ballons et ballons de baudruche. La mesure sera d’application pour tous les établissements et sites ouverts au public, que cela soit dans l’Horeca, les cantines scolaires, les lieux de travail ou encore les centres sportifs et culturels.