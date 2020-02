La RTBF diffusera le Tour de France au moins jusqu’en 2025

Le réseau de chaînes de télévision Eurovision Sport et l’organisateur d’événements sportifs Amaury Sport Organisation (ASO) ont prolongé leur accord de droits médiatiques pour plusieurs courses cyclistes, dont le Tour de France, jusqu’en 2025. Eurovision Sport a également prolongé le contrat pour la retransmission de la Vuelta jusqu’en 2025 avec Unipublic, filiale de l’ASO, a annoncé l’organisateur lundi sans pour autant communiquer les détails financiers de l’accord. Cette prolongation du contrat permet au Tour de France d’être diffusé sur les réseaux publics membres de l’Union européenne de radio-télévision (UER), soit la RTBF et la VRT en Belgique.

La retransmission de la Vuelta aura, elle, lieu en Belgique sur les ondes de la VRT, aux Pays-Bas via la chaîne NOS, au Danemark et en Norvège sur TV2. Eurosport continuera à diffuser la Grande Boucle et la Vuelta dans toute l’Europe.

Le précédent accord sur les droits de diffusion du Tour de France courait jusqu’en 2023. Celui pour la Vuelta arrivait à échéance en 2020. Avec cette prolongation, les deux événements cyclistes seront encore sur les écrans de la VRT jusqu’en 2025, en tant que membre belge de l’UER.

L’accord couvre également d’autres grandes courses cyclistes telles que Paris-Roubaix et Liège-Bastogne-Liège ainsi que plusieurs courses féminines et ce pour la première fois: La Course by Le Tour avec FDJ, Liège-Bastogne-Liège Femmes et la Flèche Wallonne Femmes et à partir de 2021 le Madrid Challenge et la Clásica San Sebastian féminine. Eurovision Sport affirme vouloir ainsi contribuer au développement du cyclisme féminin.

