Flipkens et Van Uytvanck éliminées aussi en double

Kirsten Flipkens et Alison Van Uytvanck ont été éliminées dès le premier tour du double au tournoi de tennis WTA Premier de Dubaï, épreuve sur surface dure dotée de 2.794.840 dollars, lundi. Le duo belge s’est incliné 6-3, 6-1 face à la paire tête de série N.6 formée par la Tchèque Kveta Peschke et la Néerlandaise Demi Schuurs. La rencontre a duré une heure. Plus tôt dans la journée, Van Uytvanck (WTA 48) a été battue par la Tchèque Katerina Siniakova (WTA 58) en trois sets, 5-7, 6-2, 7-5, au troisième et dernier tour des qualifications du simple. Flipkens (WTA 83) avait également été éliminée au deuxième tour qualificatif par l’Américaine Bethanie Mattek-Sands (WTA 389). Cette dernière et sa compatriote Sofia Kenin seront les adversaires de Peschke et Schuurs en huitième de finale.

Le tableau final du simple comprend deux Belges: Elise Mertens (WTA 22) et Kim Clijsters.

Mertens s’est qualifiée pour le deuxième tour en battant, lundi, la Chinoise Wang Qiang (WTA 28) 6-3, 6-0.

En ‘night session’ (16h en Belgique), place au retour très attendu de Kim Clijsters. L’ancienne N.1 mondiale entamera sa troisième carrière contre l’Espagnole Garbine Muguruza (WTA 16).

