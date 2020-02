Albert II apparaît publiquement pour la première fois depuis la clôture de l’affaire Boël

Le roi Albert II a fait, lundi, sa première sortie publique, depuis qu’il a reconnu être le père biologique de Delphine Boël, née hors mariage. Accompagné de sa femme, la reine Paola, et des souverains Philippe et Mathilde, il a assisté à la messe annuelle en mémoire des défunts de la famille royale. Le prince Laurent et la princesse Astrid étaient quant à eux absents de la cérémonie.

La messe en l’église Notre-Dame de Laeken est un rendez-vous annuel incontournable pour la famille royale. La presse y était présente en nombre alors que seuls quelques représentants de la monarchie ont choisi de braver le froid et le vent violent. Cette année, l’attention fut avant tout dirigée vers le roi Albert II.

Après la cérémonie, les deux couples royaux ont pris le temps de saluer le public et ont reçu des bouquets de fleurs, Albert II et Paola affichant un grand sourire. Les élèves de l’école Mariaschool de Schaarbeek et de l’école Notre-Dame de Laeken étaient aussi invités à assister à l’office.

Le roi Albert a reconnu être le père biologique de Delphine Boël à la fin janvier, après une procédure judiciaire longue de sept ans, et s’est engagé à ne plus contester légalement cette filiation.