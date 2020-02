Qui succédera à « Jusqu’à la garde » et décrochera le César 2020 du meilleur film ?

Sept longs métrages sont en lice cette année pour remporter le César du meilleur film et succéder à « Jusqu’à la garde » de Xavier Legrand. Le gagnant sera annoncé le vendredi 28 février lors de la 45e cérémonie présentée par Florence Foresti.

« Grâce à Dieu »

Inspiré de faits réels, le film raconte l’histoire d’Alexandre, un père de famille qui un jour découvre que le prêtre ayant abusé de lui petit travaille toujours auprès d’enfants. Avec le soutien de deux autres victimes, François et Emmanuel, il se lance dans un combat pour livrer la vérité, ce qui entraînera d’énormes conséquences.

De François Ozon

Avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier

Nombre d’entrées : 915.327

Nombre de nominations aux César 2020 : 8

Bande-annonce : Youtu.be/aN8qu3rSR38

« Roubaix, une lumière »

Le soir de Noël à Roubaix, le chef de la police locale et un officier fraîchement diplômé découvrent le meurtre d’une vieille femme. Daoud et Louis arrêtent alors Claude et Marie, deux jeunes femmes amantes, toxicomanes et alcooliques.

D’Arnaud Desplechin

Avec Roschdy Zem, Léa Seydoux, Sara Forestier

Nombre d’entrées : 384.044

Nombre de nominations aux César 2020 : 7

Bande-annonce : Youtu.be/I3gjgOFNxgA

« Portrait de la jeune fille en feu »

Dans les années 1770, Marianne, une peintre, est choisie pour réaliser le portrait de mariage d’une jeune femme qui vient de quitter le couvent. Héloïse se refuse à poser, elle qui n’admet pas son destin en tant qu’épouse. C’est en secret que Marianne va l’observer pour la coucher sur sa toile en prenant les traits d’une dame de compagnie.

De Céline Sciamma

Avec Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami

Nombre d’entrées : 299.890

Nombre de nominations aux César 2020 : 10

Bande-annonce : Youtu.be/TCYfE4HuXuA

« Hors Normes »

Responsables de leur propre association, Bruno et Malik œuvrent main dans la main depuis 20 ans pour aider des enfants et des adolescents autistes à mieux s’insérer dans le monde. Pour assurer l’avenir, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles afin de savoir encadrer ces enfants hors du commun. Pourtant, l’Inspection générale des affaires sociales commence à s’intéresser de près à l’association de Bruno qui est en difficulté.

D’Eric Toledano et Olivier Nakache

Avec Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent

Nombre d’entrées : 2.097.400

Nombre de nominations aux César 2020 : 8

Bande-annonce : Youtu.be/63efWAPLjis

« La Belle Époque «

En rencontrant Antoine, un jeune entrepreneur brillant, Victor ne s’attendait pas à voir sa vie totalement bouleversée. Le jeune homme propose au sexagénaire une expérience unique : celle de revivre un moment marquant de sa vie et replonger dans ses souvenirs les plus chers. Mais lorsque Victor retrouve sa vie d’il y a 40 ans en revoyant l’amour de sa vie, les choses dégénèrent dans le présent.

De Nicolas Bedos

Avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier

Nombre d’entrées : 1.241.859

Nombre de nominations aux César 2020 : 11

Bande-annonce : Youtu.be/j-J7dpDR06s

« J’accuse »

Une fois nommé à la tête du contre-espionnage, le Colonel Picquart s’intéresse à l’Affaire Dreyfus. Le plus grand scandale du XIXe siècle secoue la France à travers un feuilleton d’erreurs judiciaires, entremêlé d’antisémitisme et de complots. Au péril de sa carrière et surtout de sa vie, le Colonel Picquart va dédier son travail à réhabiliter le capitaine Alfred Dreyfus, victime de son temps.

De Roman Polanski

Avec Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner

Nombre d’entrées : 1.538.996

Nombre de nominations aux César 2020 : 12

Bande-annonce : Youtu.be/5iwqFo1B7nM

« Les Misérables »

Au coeur de Montfermeil la Brigade Anti-Criminalité lutte entre les différents groupes du quartier. Tout juste débarqué de Cherbourg, Stéphane, un officier sanguin, apprend les rudiments du 93. Lors d’une interpellation qui dégénère, les Bacqueux sont filmés par un drone qui enregistre leurs moindres faits et gestes et erreurs.

De Ladj Ly

Avec Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Didier Zonga

Nombre d’entrées : 2.078.328

Nombre de nominations aux César 2020 : 11

Bande-annonce : Youtu.be/5BVxUEKXWH4