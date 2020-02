Il se prénomme Hitler et vit depuis 50 ans avec ce fardeau

Un Panaméen s’est confié lors d’un long entretien pour El Pais sur la manière dont son prénom influence sa vie.

Il s’appelle… Hitler. Plus précisément Hitler Cigarruista. Il est panaméen, a 50 ans et exerce le métier de journaliste. Hitler Cigarruista pourrait vivre une vie tranquille, si son prénom, qui lui a été donné par son père qui voulait prouver « qu’une bonne personne pouvait s’appeler Hitler », ne lui pourrissait pas la vie.

Le problème des réseaux sociaux

Au quotidien, il doit en effet vivre avec le poids d’un prénom trop lourd pour lui. Mais l’épreuve la plus compliquée est celle des réseaux sociaux, comme il l’explique à El Pais. Son prénom est en effet automatiquement banni de Facebook et Gmail, sites sur lesquels il utilise le prénom de son fils: Carlos.

Il a par contre eu plus de chance sur Twitter et Linkedin, deux réseaux sociaux sur lesquels il peut utiliser son vrai prénom. Ce qu’il ne comprend d’ailleurs pas trop, les deux sites stipulant dans leurs conditions d’utilisation qu’il est interdit « d’exprimer de la haine envers une personne, un groupe ou une catégorie de personnes ».

Un séjour en Allemagne

Son prénom a bien entendu engendré plusieurs situations étranges. Une d’entre elles s’est déroulée lorsqu’il s’est rendu pour la première fois en Allemagne. « J’ai remis mon passeport à une personne aux douanes qui ne voulait pas le croire. Elle a appelé plusieurs de ses collègues qui m’ont demandé s’il s’agissait de mon vrai prénom. Ils étaient partagés entre la surprise et des éclats de rire. Mais c’était tout. Ils ont tamponné mon passeport et je suis entré dans le pays. J’étais avec une fille à qui on a posé beaucoup plus de questions qu’à moi », explique-t-il.

S’il a bien pensé à changer de prénom, avec l’accord de son père, M. Cifarruista ne l’a finalement pas fait. « J’y ai pensé à plusieurs occasions. Mais sur tous mes diplômes, mes séminaires, Hitler continuerait d’apparaître. En plus, cela coûterait très cher de le changer », conclut-il.