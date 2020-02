Émission de télé cherche logement pour « ménage à trois »

Une émission de télévision très populaire aux Etats-Unis, qui aide des familles à trouver la maison de leurs rêves, a fait sensation en cherchant un logement pour un « ménage à trois ».

Diffusé cette semaine sur la chaîne HGTV, cet épisode de la série « House Hunters » suivait les recherches dans le Colorado (ouest des Etats-Unis) d’un couple marié, Lori et Brian, et de leur compagne Geli.

Le trio souhaitait acheter une maison assez grande pour lui et les deux enfants du couple, âgés de dix et douze ans, avec une salle de bains pouvant être aménagée avec trois lavabos.

Maison pour trouple

« J’ai tout de suite compris que Lori était bisexuelle et intéressée par les femmes et les hommes », a expliqué Brian durant cet épisode. « Donc nous avons évolué au point de nous sentir à l’aise d’avoir une autre femme dans notre vie ».

Geli partage la vie du couple depuis quatre ans. « Par conséquent acheter une maison ensemble, en tant que ‘trouple’ (couple à trois, ndlr), va marquer une grande étape pour nous en tant que famille », a-t-elle déclaré.

L’épisode de « House Hunters », qui en est à sa 17e saison, a été abondamment commenté sur les réseaux sociaux par les téléspectateurs.

HGTV really might be the most progressive show on TV. About to watch a polyamory couple fight over a house! #HouseHunters — Hemal Jhaveri (@hemjhaveri) February 13, 2020

« This is a couple’s kitchen, not a throuple’s kitchen » #househunters is making my whole night — Tqwana Brown (@TqwanaBrown) February 13, 2020

But for real…how many times can you say “throuple” in one 30 minute television show?! 🤦🏼‍♀️ #HouseHunters #Throuple #HGTV pic.twitter.com/eT8brvCJoX — Ashliegh Burns (@AshlieghKayy) February 13, 2020