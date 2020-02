Des prolongations de visas possibles en Australie pour aider à reconstruire après les incendies

Les backpackers qui travaillent dans des communautés locales australiennes pourront prolonger leur visa à condition de venir en aide aux personnes touchées par les incendies.

Bonne nouvelle pour les backpackers travaillant en Australie. S’ils le souhaitent, leur visa pourra être prolongé de quelques mois à une condition: aider les populations locales touchées par les incendies. C’est en tout cas ce qu’a affirmé Alan Tudge, ministre de l’Immigration, à The Australian.

« Des Australiens travailleurs ont été touchés il y a peu par les incendies. À partir d’aujourd’hui, ils pourront employer des backpackers pour six mois de plus », explique-t-il. « La reconstruction se passera d’abord localement, via les communautés et les travailleurs locaux. Mais ce sera un travail massif et nous voulons que les entreprises et les associations caritatives aient toutes les ressources humaines nécessaires ».

La surface du Portugal partie en fumée

Le 13 février dernier, les autorités annonçaient que les incendies qui brûlaient dans l’Etat australien de Nouvelle-Galles du Sud, le plus touché par des mois de feux de forêts dévastateurs, étaient maîtrisés. Les fortes précipitations de la semaine dernière, les plus importantes de ces trente dernières années, ont permis d’éteindre les incendies les plus importants et de maîtriser les autres.

Depuis septembre, les feux ont détruit à travers plusieurs Etats de l’est et du sud de l’immense île-continent une surface de plus de 100.000 km², plus grande que le Portugal, et fait au moins 33 morts. Plus de 2.500 habitations sont parties en fumée et environ un milliard d’animaux auraient péri.