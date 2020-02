Le tournage du quatrième volet de Matrix vient de débuter à San Francisco. Pour le plus grand plaisir des fans, une vidéo montrant le tournage d’une cascade vertigineuse a été diffusée sur les réseaux sociaux. Des images aériennes et impressionnantes qui font d’autant plus s’impatienter les amoureux de la saga.

Plus de quinze ans après « Matrix Revolutions », Keanu Reeves sera de retour pour la très attendue suite de Matrix.

Connu (entre autres) pour ses impressionnantes scènes d’action, Matrix devrait une fois de plus ravir ses fans, à en croire des images diffusées sur les réseaux sociaux. Celles-ci dévoilent le tournage d’une cascade vertigineuse depuis les toits des gratte-ciels de San Francisco.

On y voit des cascadeurs sauter dans le vide depuis le haut d’un building, suspendus par des câbles.

Voilà en tous cas de quoi faire saliver tous les fans de la saga à succès. Ceux-ci devront pourtant s’armer de patience avant de voir cette scène sur leurs écrans.

Très attendu, Matrix 4 sortira dans les salles au mois de mai 2021. Il fait suite à « Matrix » (1999), « Matrix Reloaded » (2003) et « Matrix Revolutions » (2003). Encore un peu de patience donc, avant de retrouver Keanu Reeves, ainsi qu’Yahya Abdul-Mateen II, Carrie-Anne Moss, Neil Patrick Harris et Jada Pinkett Smith qui joueront à ses côtés.

Keanu, that u?

The Matrix 4 filming outside of my window at work. Think Keanu Reeves is flinging himself off a building in SF?#TheMatrix4 #KeanuReeves pic.twitter.com/JBEJsc4Hz4

— Vito Gallo (@theVitoGallo) February 14, 2020