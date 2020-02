La carapace d’une des plus grandes tortues ayant vécu sur Terre découverte

Des chercheurs ont découvert l’impressionnante carapace d’une tortue ayant vécu sur Terre il y a plusieurs millions d’années.

Des chercheurs de l’Université de Zurich ont découvert en Colombie et au Venezuela la carapace d’une des plus grandes tortues ayant vécu sur Terre. L’animal, qui pouvait mesure jusqu’à quatre mètres de long et peser 1,25 tonne, aurait vécu à une époque située entre il y a 13 millions et sept millions d’années, selon The Guardian. Sa carapace faisait, elle, 2,4 mètres de long pour trois mètres de large.

Researchers of UZH have discovered exceptional specimens of an extinct giant freshwater turtle. The carapace of the Stupendemys geographicus, which is the largest ever known, measured between 2.4 to almost 3 meters.https://t.co/DpYV13Oznv pic.twitter.com/iOGJB5VeRw — University of Zurich (@UZH_en) February 13, 2020

Comme si l’animal n’était pas assez impressionnant comme cela, il semble que plusieurs individus masculins présentaient une caractéristique plutôt rare chez une tortue: des cornes.

Une proie pour certains caïmans

Au niveau de leur régime alimentaire, les tortues devaient se nourrir de petits animaux et poissons, mais aussi de végétation, comme des fruits ou des graines. Si sa taille est impressionnante, cela ne lui a par contre pas garanti une place au sommet de la pyramide alimentaire.

Plusieurs marques de morsures, également trouvées sur la carapace de l’animal, laissent penser que les tortues servaient de repas aux Purussaurus, des caïmans éteints qui pouvaient mesurer jusqu’à 12,5 mètres de long!

A massive turtle that lived 5-10M years ago weighed 2,500 lbs and had shells almost 10 feet long. Researchers recently found the Stupendemys geographicus' fossilized shells in Venezuela: (📷: Edwin Cadena/University of Zurich) pic.twitter.com/Omm5tWcayB — AJ+ (@ajplus) February 13, 2020

Selon les chercheurs, l’animal vivait dans la région située au nord de l’Amérique du Sud. Des études de l’anatomie des tortues ont également permis de découvrir que plusieurs de ses parents proches, plus petits, vivent toujours dans la région amazonienne.