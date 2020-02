Trois adorables chiens à adopter

Chaque semaine, en collaboration avec l’organisation belge SHIN, Metro met en avant trois chiens à adopter.

Toyo (réf. 16522)

Je suis un jeune Podenco, un petit gamin rigolo, avec des grandes oreilles, si typiques de ma race. Je suis très sociable et gentil, mais j’aime aussi jouer et courir, et faire de grandes promenades. Je vous accueille toujours avec enthousiasme car j’adore les câlins. Qui pourra me donner une bonne éducation et faire de moi son meilleur ami ?

Sexe Mâle Age 1,5 an Race Podenco Taille 48 cm Pelage Poils courts Poids 10 kg

Oona (réf. 16902)

Je suis un adorable chiot, qui saute d’impatience de commencer ma nouvelle vie. Je suis gentille, sociable et toujours de bonne humeur, mais je vais devenir un grand chien costaud. Une bonne et stricte éducation, ainsi que de l’espace pour que je puisse me dépenser, sont donc un must !

Sexe Femelle Age 6 mois Race croisé Taille 33 cm Pelage Poils courts Poids 10 kg

Dentelle (réf. 15376)

Je suis une jeune chienne, sauvée d’un centre d’abattage. Je suis sociable et gentille, et je viens toujours vous accueillir avec enthousiasme. J’ai un caractère doux, aimable et calme, mais j’aime également jouer, que ce soit avec d’autres chiens ou avec des humains. Qui pourra me rendre heureuse ?

Sexe Femelle Age 1,5 an Race Croisé Mastin espagnole Taille 56 cm Pelage Poils courts Poids 24 kg

Vous êtes intéressé par Toyo, Oona, Dentelle, ou un autre chien de SHIN/ACE?

Regardez sur notre site web (www.shin.be/fr). Ensuite, envoyez un mail à [email protected], ou téléphonez à 0468/281.450.

Pour l’adoption de nos chiens nous demandons une contribution de 300 €. Sont inclus dans ce montant: la vaccination, la stérilisation (à partir de 6m), la puce électronique, le vermifuge, le check up médical, le traitement anti parasitaire, le passeport européen et le vol de Malaga (Espagne) vers Zaventem. Sauf explicitement indiqué autrement, tous les chiens se trouvent encore en Espagne.

Vous trouverez plus d’informations à propos de ACE-SHIN (Animal Care Espana- Spaanse Honden in Nood) en cliquant sur le lien suivant: www.shin.be/fr