De DiCaprio à Roméo Elvis, quand les artistes se bougent pour la planète

User de sa notoriété pour faire évoluer les mentalités en ce qui concerne l’écologie, c’est bien entendu quelque chose qui ne date pas d’hier. Toutefois, les moyens utilisés et les causes défendues sont aussi divers et variés qu’il existe d’artistes engagés. L’émergence des réseaux sociaux a permis à nombre d’entre eux de transmettre un message à leur public autrement que par le biais de l’art.

L’année 2019 de Roméo Elvis aura été chargée musicalement mais pas uniquement. Dès janvier, l’artiste a choisi de faire la guerre au plastique, mais surtout aux bouteilles d’eau, en lançant le magourdeàmoi et en concevant sa propre gamme de gourdes, afin de lutter activement contre les déchets en plastique. Il s’était aussi, par le biais d’une pétition, adressé au gouvernement belge pour que celui-ci agisse auprès de la jeunesse. Il souhaitait en effet l’installation de points d’eau dans les écoles et la fourniture de gourdes aux élèves de 6 à 18 ans.

« Si t’utilises des bouteilles en plastique, t’es raciste, homophobe sexiste et méchant envers la planète, alors montre-moi ta gourde » Roméo Elvis

Fin 2018, plus de 20 personnalités belges s’étaient mobilisées pour convaincre la population d’aller manifester pour le climat le 2 décembre. La vidéo, où l’on retrouvait Angèle, Philippe Gelluck, les frères Dardenne, mais aussi BJ Scott, avait fait le tour des réseaux sociaux. Résultat: quelque 70.000 citoyens défilaient dans les rues de Bruxelles pour demander au gouvernement belge une politique climatique plus ambitieuse.

La France pas en reste

Naturellement, l’engagement pour le climat ne se cantonne pas aux frontières de notre royaume et nos voisins français multiplient également les démarches pour la planète. En novembre dernier, une soixantaine d’artistes signaient une tribune sous le nom de collectif «The Freaks». Dans cette déclaration, nommée «Des paroles aux actes», des artistes comme Zazie, Calogero, Matthieu Chedid ou Nagui, faisaient part de leur engagement climatique et souhaitaient «bousculer les habitudes» avec 42 gestes concrets.

Plus discrète mais tout aussi engagée, la chanteuse Pomme se sert de ses réseaux sociaux pour partager son quotidien marqué par un engagement climatique marqué. Végétarienne, la jeune femme a pris des bonnes habitudes en matière d’alimentation et consomme uniquement local. Pomme avait également confié ne plus acheter de vêtements neufs: «Je m’habille uniquement dans des friperies. L’industrie textile figure parmi les plus gros pollueurs. Je n’ai pas envie de cautionner ça.»

Hollywood concerné

Sous l’impulsion de la star du «Joker», Joaquin Phoenix, et d’autres acteurs, même les Golden Globes et les Oscars se sont mis au vert. En effet, ils ont décidé de proposer un repas respectueux de l’environnement: bouteilles plastiques interdites sur les tables et menus végétariens. «L’Académie rassemble les storytellers du monde entier, et nous devons à notre communauté internationale un engagement pour aider la planète», a déclaré l’Académie des Oscars, devant les appels de phare des artistes engagés pour le climat. Et la personnalité qui porte sans doute le mieux cet engagement, c’est l’acteur Leonardo DiCaprio. Pionnier en la matière, c’est suite à une rencontre avec le vice-président Al Gore en 1998 que la nouvelle sensation d’Hollywood, alors en pleine explosion, crée sa fondation pour la protection de la biodiversité et des communautés, la conservation des océans et contre le changement climatique.

Son engagement lui vaudra d’ailleurs d’être nommé messager de la paix pour la lutte contre le réchauffement climatique de l’Organisation des Nations unies (Onu) en 2014. Au fil des discours et des documentaires, l’acteur a toujours souhaité faire passer un message écolo. Vegan, au volant d’une voiture hybride et consommant local, la star garde cependant ses paradoxes avec des voyages en jet privé…

Se déplacer autrement

C’est d’ailleurs les modes de transport qui sont souvent au centre de la réflexion des artistes qui multiplient les trajets pour leurs tournées et autres déplacements promotionnels. Coldplay avait d’ailleurs surpris tout le monde en indiquant que le groupe ne ferait pas de tournée pour son album «Everyday Life», sorti en novembre, tant qu’il ne trouverait pas de solution pour faire des concerts avec une neutralité carbone.

Même son de cloche du côté des Anglais de Massive Attack, qui ont choisi de ne se déplacer qu’en train pour leurs concerts, et qui financent en parallèle une étude sur le bilan carbone de l’industrie musicale. Radiohead et Thom Yorke aussi ont tenu à ne se rendre que dans des lieux facilement accessibles en transports en commun.

« Nous sommes les femmes et les hommes de l’orchestre. Mais pas n’importe quel orchestre, celui du Titanic » The Freaks

Et lorsque les artistes marquent leur engagement, les festivals passent au vert. Ces dernières années, de nombreux festivals ont décidé de réduire leur utilisation de plastique. Si certains traînent encore la patte en la matière, les choses bougent dans le bon sens partout en Belgique, et c’est sans doute aussi grâce à l’investissement des artistes pour la cause écologique.

Sébastien Paulus