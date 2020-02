Une randonneuse de 32 ans retrouvée morte en Nouvelle-Zélande

Partie seule avec son sac à dos en randonnée en Nouvelle-Zélande, Stephanie Simpson était portée disparue depuis plusieurs jours. La police vient de retrouver son corps sans vie.

Stephanie Simpson, 32 ans, était en Nouvelle-Zélande depuis plusieurs mois. Après avoir voyagé en Australie, cette Britannique est partie dans le pays voisin à la fin de l’année dernière. Elle s’est installée dans la ville de Wanaka où elle travaillait pour une entreprise de jardinage afin de gagner un peu d’argent tout en partant à la découverte de la région.

En randonnée dans le parc national du mont Aspiring

Sportive confirmée, le week-end dernier, la jeune femme est partie à l’aventure dans le parc national du mont Aspiring. Seule avec son sac à dos, elle comptait explorer ces lieux sauvages. Mais lundi, elle ne s’est pas présentée à son travail et son employeur a donné l’alerte. Stephanie avait été vue pour la dernière fois par d’autres randonneurs samedi.

Des circonstances encore mystérieuses

Après plusieurs jours de recherches, avec notamment des chiens et des hélicoptères, la police a retrouvé le corps sans vie de la jeune femme ce vendredi aux alentours de 13h30, non loin de l’endroit où elle avait été aperçue pour la dernière fois. Quelques heures plus tôt, des secouristes avaient d’abord retrouvé ses chaussures et son sac à dos. Les causes de la mort de Stephanie Simpson restent inconnues. À l’heure actuelle, les autorités ignorent comment la jeune femme a perdu la vie et pourquoi ses bottines et son sac n’étaient pas près de son corps. Une enquête a été ouverte.

Un hommage poignant de son amie

Bekah Jane, une jeune Canadienne également installée à Wanaka, a rendu un hommage poignant à Stephanie sur Facebook. « En décembre, j’ai commencé un job dans le jardinage et l’aménagement paysager. J’étais loin de me douter que j’allais rencontre quelqu’un qui allait devenir ma meilleure amie. Nous avons travaillé ensemble sept jours sur sept et nous ne nous sommes jamais lassées l’une de l’autre. Nous étions toujours ensemble que ce soit pour faire des petites choses comme faire les courses, pour sortir avec des amis ou pour passer des journées entre filles à mettre du vernis à ongle et à nous détendre. Elle était comme la sœur que je n’ai jamais eue. Sa personnalité était pétillante et chaleureuse. Elle pouvait commencer une conversation avec n’importe qui et elle était toujours très sûre d’elle. Elle avait une telle soif de vivre (…) Je pourrais dire tant de choses au sujet de Stéphanie mais en ce moment mon cœur est complètement brisé. Je me suis dépossédée des nombreuses années d’amitié que nous aurions pu avoir ».