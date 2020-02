Des idées cadeaux de dernière minute pour la Saint-Valentin

Ce 14 février, les couples célèbrent partout dans le monde la fête des amoureux. Enfin presque tous les couples… Plusieurs têtes en l’air ont probablement oublié que nous sommes déjà le jour-J. Heureusement, Metro a pensé à vous. Voici donc quelques plans pour une Saint-Valentin de dernière minute réussie.

Des classiques toujours disponibles

Si vous êtes un.e adepte des classiques qui consistent à offrir du chocolat, des fleurs, du parfum ou un bijou, il n’est pas trop tard pour effectuer votre achat ! Pierre Marcolini, Neuhaus, Corné Port Royal, Godiva… La Belgique ne manque pas de chocolatiers et peu importe l’heure, vous devriez en trouver un qui pourra vous dépanner. Le constat est similaire chez les fleuristes même si l’offre risque de diminuer durant la journée. En ce qui concerne la restauration, vous pouvez tirer une croix sur les établissements chics et tendances. Mais de nombreuses autres adresses ne demandent qu’à être découvertes et en cherchant un peu, vous trouverez peut-être la perle rare !

Des cadeaux coquins

Moins classique mais tout aussi efficace : le cadeau coquin. Tenue sexy, jeux coquins, packs de massages, le web et les magasins spécialisés regorgent d’idées pour vous faire passer une soirée plus sensuelle que jamais.

Des cadeaux digitalisés

Ce 14 février, vous n’aurez peut-être pas le temps de vous déplacer pour réaliser vos achats. Heureusement pour vous, nous vivons en 2020 à l’heure du digital et il est possible d’offrir des cadeaux en restant assis derrière son ordinateur. Il est donc toujours temps d’acheter en ligne une place pour le concert qu’il/elle a toujours rêvé de voir. Idem pour un abonnement au cinéma, à son magazine préféré, ou un simple e-book. Si vous manquez d’inspiration, pourquoi ne pas opter pour un chèque cadeau ? Même si ce n’est pas l’intention la plus originale, elle fait toujours plaisir. Et si vous tenez vraiment à offrir un cadeau physique, plusieurs magasins proposent le service Click & Collect, qui permet de commander un produit en ligne et de le retirer dans la journée en magasin.

Un séjour en Belgique ou à l’étranger

Cette année, le 14 février tombe un vendredi. L’occasion parfaite de conjuguer cette fête avec une découverte de la Belgique, voire des pays limitrophes, pendant le week-end. Il ne faut en effet pas partir loin pour en prendre plein les yeux, que ce soit pour une ou deux journées. Gand, Bruges, Anvers ou encore Malines sont par exemple très agréables à visiter durant cette période de l’année. En Wallonie, Namur, Mons, Liège, Spa, Durbuy, Dinant et Tournai ne manquent également pas d’arguments pour passer un chouette séjour à deux.

Bright Brussels et le Salon du chocolat

Jusqu’au 16 février inclus, la ville de Bruxelles vivra au rythme de Bright Brussels, ce festival d’installations lumineuses qui mettra en valeur la Porte de Hal, les Marolles ou encore le quartier Royal. Si vous n’avez pas participé à l’événement l’année dernière, sachez qu’il s’agit du prétexte idéal pour une sortie en amoureux, tant la ville semble métamorphosée par les nombreuses lumières qui l’habillent. Bright Brussels, c’est également l’occasion parfaite pour prendre de nombreuses photos afin de rendre cette soirée inoubliable. Agrémentez votre visite du festival des lumières par un repas ou un verre romantique à deux. Les amateurs du chocolat se donneront eux rendez-vous au Salon du chocolat qui se déroulera jusqu’à dimanche à Tour & Taxis avec, au programme, une quinzaine de sculptures chocolatées sur le thème de la Saint-Valentin.

Passer une soirée cocooning

Il ne faut pas forcément en faire beaucoup pour passer un bon moment à deux. Dans cette optique, le plus beau cadeau que vous puissiez faire à votre +1 est peut-être de lui consacrer un peu de votre temps, ce qui n’est pas toujours possible avec les horaires et activités des uns et des autres. Profitez donc de la soirée pour préparer ou commander à manger, ouvrir une bonne bouteille de vin et regarder ce film qui vous intéresse depuis des mois mais que vous n’avez pas eu l’occasion de regarder faute de temps.

Admettre son oubli

Ne dit-on pas qu’une faute avouée est à moitié pardonnée ? Si votre couple est un minimum solide, votre compagne ou compagnon n’aura pas de problème à comprendre votre oubli. Si c’est le cas, profitez de l’occasion pour organiser une activité en couple à une date ultérieure. Et pourquoi ne pas créer votre propre tradition, qui aura l’avantage d’être plus personnelle et moins clichée ?