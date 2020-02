VIDEO. Il enterre un Big Mac dans un jardin et le mange 14 mois plus tard

Un Anglais s’est lancé un défi pour le moins insolite. Il a acheté un menu Big Mac au McDo et l’a enterré dans un jardin pour le manger 14 mois plus tard…

Matt Nadin est un Anglais de 40 ans dont le « don » est de pouvoir manger tout et n’importe quoi, peu importe l’état de fraîcheur de l’aliment. En novembre 2019, le père de famille s’est dit que ce serait une bonne idée de manger un burger du McDo un an après l’avoir acheté. Matt est donc allé se prendre un menu au McDonald’s du coin avec un Big Mac, des frites et un milkshake.

14 mois sous terre

L’Anglais à l’estomac bien accroché a placé la nourriture dans une boîte en plastique et a enterré le tout à une dizaine de centimètres de profondeur dans le jardin d’un ami. Il y a quelques jours, Matt a déterré la nourriture qui venait de passer 14 mois sous terre. Lui et son ami sont retournés au McDo où ils avaient commandé le menu et se sont installés pour manger, face caméra, le plat à l’allure très peu appétissante.

Le milkshake est devenu pétillant

La viande du burger était devenue dure, de la moisissure recouvrait les frites et le milkshake ressemblait à du vomi, mais cela n’a pas empêché Matt de finir son plat en 20 minutes. Au final, il a admis que la nourriture n’était pas aussi horrible que ce à quoi il s’attendait.

« Les frites étaient horribles, il n’y avait plus la moindre trace d’humidité à l’intérieur. Le burger n’était pas trop mauvais, il était desséché et la salade n’avait plus de goût. Le milkshake était devenu pétillant et avait un goût bizarre de smoothie aux fruits », raconte Matt qui n’a pas été malade après ce repas dégoûtant.

Matt a filmé cette expérience et a publié la vidéo de sa dégustation sur YouTube :