Un phénomène météo rare capturé en Angleterre

Un randonneur a capturé des images époustouflantes d’un phénomène météorologique rare qui semble montrer un «ange dans le ciel» fantomatique au centre d’un halo arc-en-ciel, rapporte Metro UK.

Lee Howdle, 33 ans, marchait dans le Peak District, un parc national anglais, quand il a baissé les yeux et remarqué une ombre brumeuse spectaculaire.

Il s’agit d’un phénomène rare appelé le spectre de Brocken qui se produit lorsqu’une personne se tient au-dessus de la surface d’un nuage avec le soleil derrière elle. Lee s’était rendu à Mam Tor, une colline de 517 mètres de haut près de Castleton, dans le district du High Peak dans le Derbyshire, quand il a pris ces images à couper le souffle.

« Un moment magique »

« Ce fut vraiment un moment spécial », a déclaré Lee. « Je suis allé dans le Peak District parce que je savais qu’il allait y avoir une inversion froide où des nuages ​​se formeraient à basse altitude sous un ciel clair. Quand je suis arrivé à Winnats Pass, ce n’était pas terrible à cause de la position des nuages. Alors que je montais Mam Tor, par hasard, j’ai regardé à ma gauche et il y avait un spectre de Brocken. Mon ombre était énorme. C’était dans cet arc-en-ciel circulaire. J’ai pris quelques photos et j’ai continué à marcher. C’était comme un ange dans le ciel au-dessus des collines, c’était assez magique. »

Ce phénomène météorologique est associé au folklore et à la superstition depuis des siècles. Il est souvent observé sur les sommets des montagnes et tire son nom du Brocken, le plus haut sommet des montagnes du Harz, en Allemagne. La lumière est réfléchie de telle manière qu’une «gloire» (une ellipse aux couleurs de l’arc-en-ciel) apparaît autour du point directement opposé au soleil lorsque le spectateur voit sa propre ombre.