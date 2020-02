Un milliard d’heures de vidéos sont regardées chaque jour sur YouTube

À la maison, dans les transports en commun, au boulot: nous surfons en permanence sur YouTube, devenue une occupation de la vie quotidienne. Le site compte quelque deux milliards d’utilisateurs qui, ensemble, passent plus d’un milliard d’heures chaque jour à le consulter. À chaque minute, 500 heures de vidéos sont téléchargées.

Tout a commencé il y a précisément 15 ans, le 14 février 2005, lorsque le nom de domaine youtube.com a été enregistré. À l’origine, on retrouve trois collaborateurs du service de paiement PayPal. L’un d’entre-eux a posté le premier enregistrement le 23 avril 2005, intitulé «Me at the zoo». Ce créateur de YouTube, Jawed Karim, nous fait découvrir sa visite dans un parc animalier dans un film de 18 secondes.

YouTube s’est ensuite rapidement développé. En octobre 2006, environ un an et demi après son lancement, Google le rachète déjà pour 1,65 milliard de dollars. Un investissement depuis longtemps rentabilisé : rien que l’an dernier, le site web d’hébergement de vidéos a généré pour 15 milliards de dollars en revenus publicitaires. Plusieurs youtubers sont également devenus riches grâce à la plateforme. Le Suédois PewDiePie aurait gagné jusqu’à un million de dollars par mois à son apogée, grâce aux publicités associées à ses publications.

La vidéo la plus regardée sur YouTube est le clip de la chanson «Despacito» de Luis Fonsi et Daddy Yankee, vue 6,6 milliards de fois. En seconde position, on trouve «Shape of You» d’Ed Sheeran avec 4,6 milliards de vues.