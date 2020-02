Le film « Birds of Prey » change de nom aux Etats-Unis à cause d’un mauvais démarrage

Après un démarrage compliqué outre-Atlantique, le film « Birds of Prey », mettant en scène Harley Quinn, a changé de nom.

Le 7 février dernier, le film « Birds of Prey », qui suit l’histoire d’Harley Quinn, sortait. Le long-métrage avait la lourde tâche de succéder à « Joker », autant salué par la critique que par les spectateurs. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la succession est ratée. Le film n’a en effet rapporté que 33 millions de dollars $ lors de son premier week-end sur le marché américain, pour 55 attendus.

Un flop tel que les producteurs ont décidé de changer son nom aux Etats-Unis. Le film s’appelle en effet désormais « Harley Quinn : Birds of Prey ». D’après le journal allemand « Die Zeit », les gens ne faisaient pas assez le lien entre le titre du film et le personnage d’Harley Qunn. Le but de cette manœuvre est de faciliter les achats en ligne et d’avoir un meilleur référencement sur Google.

En Belgique et en France, le nom original « Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn », devrait rester inchangé. Si son lancement a été compliqué, le film s’est tout de même classé en tête du box-office mondial dans son classement publié le 10 février dernier. Avec 81,2 millions $ de recettes mondiales, il était bien devant « Bad Boys For Life », avec Will Smith, et ses 27,8 millions $. « Le voyage du Dr Dolittle » (25,5 millions $) complète le podium.