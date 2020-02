Bigflo & Oli versent 500.000 € au Secours Populaire

Les deux frères ont récolté un demi-million d’euros en faveur de l’association Secours Populaire lors du dernier concert de leur tournée ce mercredi.

L’événement était baptisé « la Nuit Solidaire ». Le 12 février dernier, Bigflo & Oli ont organisé au Zénith de Toulouse un concert caritatif en faveur du Secours Populaire, une association de solidarité qui lutte contre la pauvreté et l’exclusion en France et dans le monde. Les frangins l’avaient promis, tous les bénéfices du concert seraient remis à l’association dont ils sont les parrains.

Hier on a donné un demi million d’euros au Secours populaire ! Grâce au public du tout dernier concert de la tournée … Posted by Bigflo et Oli on Thursday, February 13, 2020

Et ils ont joint l’acte à la parole avec un don de 500.000 €. « Merci à tous d’être venu, merci aux équipes qui ont fait des cadeaux et des efforts pour que la soirée coûte le moins cher possible. Vous pouvez aussi participer à votre échelle ! Si vous ne pouvez pas donner de l’argent essayez de donner du temps, ne serait-ce que une heure par mois, pour une cause qui vous tient à cœur, vous en sortirez grandi. L’amour gagne toujours », ont-ils partagé sur leur page Facebook.

Hier, nos parrains @bigfloetoli ont clôturé en beauté leur tournée avec une #NuitSolidaire pour le @SecoursPop.

500 000€ ont été reversés par les artistes ! Un immense merci à eux, à leur équipe et à tous nos #bénévoles mobilisés !

👉 À lire : https://t.co/2kShaC66D1 pic.twitter.com/7Ra8SrqFga — Secours populaire (@SecoursPop) February 13, 2020

« Formidable d’avoir un tel soutien »

Ce n’est pas la première fois que BigFlo & Oli font une action au profit du Secours Populaire. En 2018, ils avaient déjà remis un chèque de 30.000 € à l’association. « C’est formidable d’avoir un tel soutien. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur leur engagement sincère et régulier. Cette somme va nous permettre de multiplier nos actions de solidarité auprès des personnes en difficulté. Nous les remercions pour leur générosité et leur implication à nos côtés », a indiqué Houria Tareb, secrétaire générale de la fédération de Secours Populaire en Haute-Garonne.