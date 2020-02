Après les loups, les lynx sauvages pourraient bientôt arriver en Belgique

WELKOMLYNX.BE

VERMOEDELIJKE LYNX IN DE VOERSTREEK!www.welkomlynx.beOp 3 november 2017 deden twee politieagenten een opmerkelijke waarneming in Sint-Martens-Voeren in Belgisch Limburg en legden die vast in dit filmpje. Pas maanden later kwam het filmpje in handen van Landschap vzw.Het dier dat in beeld komt, heeft alle kenmerken van een grote katachtige. Al 25 jaar zijn er vermeende waarnemingen van Europese lynx in de Ardennen-Eifel, in de Voerstreek en in het zuiden van Nederlands Limburg, maar nooit eerder kon het spook van het bos op beeld worden vastgelegd. Is het nu wel gelukt? En als dit geen lynx is, wat is het dan wel?Jeroen Helmer, illustrator bij ARK Natuurontwikkeling, ging het terrein op en deed een uitgebreid beeldonderzoek waarmee hij ook de grootte van het dier kon bepalen: 70 cm kop-romplengte. Het dier is veel te groot voor een wilde kat en heeft een veel te korte staart om een wilde kat te kunnen zijn, maar voor een lynx is het dier dan weer op het randje van ondermaats. Een klein vrouwtje lynx?Gevraagd naar hun mening, bevestigen specialisten uit binnen- en buitenland ons vermoeden dat het om een lynx gaat, al zal niemand op basis van het filmpje tekenen voor 100% zekerheid; daarvoor is de afstand tot het dier te groot. Het spook van het bos is dus toch niet helemaal ontmaskerd; ook nu weer behoudt de waarneming een zeker Yeti-gehalte.Na de campagne Welkom Wolf lanceert Landschap vzw nu de campagne Welkom Lynx! Voorlopig blijft www.welkomlynx.be nog even doorgeschakeld naar onze homepage 🙂

Posted by Landschap vzw on Tuesday, May 22, 2018