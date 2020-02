VIDEO. Il martèle sans cesse le fauteuil d’une passagère en guise de protestation

Ce passager d’un vol American Airlines a créé la polémique sur Twitter. Ne supportant pas qu’une dame devant lui incline son siège, il a protesté à sa manière…

Wendi Williams se rendait en Caroline du Nord sur un vol American Airlines lorsqu’elle a été victime d’une « agression », raconte-t-elle sur Twitter. Alors qu’elle avait décidé d’abaisser son siège pour pouvoir se reposer, le passager derrière elle a fait part de sa désapprobation. Voyant que Mme Williams ne relevait pas son siège, il a commencé a marteler sans cesse le haut de celui-ci. Etant assis au dernier rang, il ne pouvait pas lui-même incliner son siège.

Wendi Williams a filmé la scène et la vidéo est rapidement devenue virale sur les réseaux. Elle a reçu un avis de perturbation des passagers par une hôtesse de l’air pour avoir filmé l’incident tandis que l’homme s’est vu offrir du rhum. “C’était effrayant et très douloureux”, a déclaré Mme Williams au Mirror, affirmant qu’elle avait dû consulter un médecin après l’incident. « J’ai subi des radiographies et j’ai eu d’horribles maux de tête pendant une semaine. »

“J’ai été contactée par téléphone par American Airlines, ils se sont excusés mais n’ont pas accepté de responsabilité pour l’attitude de l’hôtesse de l’air”, a-t-elle encore indiqué.

@BravoAndy Here’s a great jackhole! He was angry that I reclined my seat and punched it about 9 times – HARD, at which point I began videoing him, and he resigned to this behavior. The other jackhole is the @AmericanAir flight attendant who reprimanded me and offered him rum! pic.twitter.com/dHeUysrKTu

