VIDEO. Coronavirus : deux faux scientifiques sèment la panique dans le métro new yorkais

La psychose qui règne autour de l’épidémie du coronavirus, appelée officiellement Covid-19, a donné des idées à deux plaisantins…

Deux hommes, déguisés en scientifiques, ont fait une mauvaise blague aux passagers du métro new yorkais. David Flores et Morris Cordwell ont pris le métro affublés de masques, de gants et d’une combinaison protégeant contre les matières dangereuses. Ils portaient sur leurs genoux une boîte contenant un liquide orange.

Dans la vidéo publiée sur Instagram, on aperçoit les passagers qui regardent les « scientifiques » du coin de l’œil, l’air quelque peu inquiets. Mais lorsque l’un des plaisantins renverse soit-disant par inadvertance le contenu de cette fameuse boîte, c’est la panique ! On voit des navetteurs courir et même monter sur les sièges du métro. Les deux blagueurs avaient fait croire auparavant à la foule que le fameux liquide contenait des souches du nouveau coronavirus.

« Stupidité »

Même si la blague était évidente, certains sont tombés dans le panneau. « La moitié des gens avait eu peur », confie Morris Cordwell dans une interview à Insider. « Après avoir dit ‘Yo, c’est une farce !’, les gens ont ri », a-t-il ajouté. Certains passagers ont tout de suite compris la manœuvre : « Il y avait une dame à côté de moi qui riait du début à la fin. Je ne sais pas comment elle savait que c’était une blague, mais elle le savait depuis le début », explique encore Morris.

Une blague qui a amusé certains internautes mais considérée comme mal venue pour d’autres alors que plus de 1.300 personnes sont mortes à cause du virus. « Wow, stupidité », « Je sais que c’est une blague, mais il devrait se faire frapper », ont écrit des internautes en commentaire de la vidéo publiée.