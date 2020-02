Un restaurant propose un « steak pour les femmes » et crée la polémique

Le Manhattan Bar and Grill, un restaurant de viande situé à Liverpool, crée la polémique à cause d’un menu jugé sexiste. Sur la carte, on retrouve un « ladies fillet », un steak pour les femmes, plus petit, et qui serait dès lors plus adapté à l’estomac de la gente féminine.

La formule « ladies fillet », désignant une pièce de viande à la taille adaptée pour les femmes, partait sans doute d’une bonne intention. Pourtant, elle vaut au Manhattan Bar and Grill, situé à Liverpool, une belle polémique. En effet, diminuer la taille d’une pièce de viande en fonction du sexe du client, cela ne passe pas auprès de nombreuses personnes.

« Cela rappelle tristement le #LadiesMenu… vous savez, ceux sans prix indiqués parce que les hommes contrôlent l’argent. #EverdaySexism il faut juste que cela se termine, y compris au Manhattan Bar and Grill … Mais l’idée d’un steak plus petit est bonne pour les gens et la planète », peut-on notamment lire sur le compte Twitter de Kent Buse, un célèbre analyste politique anglais.

Une question de tailles

Le directeur de l’établissement s’est toutefois défendu dans les colonnes du Telegraph, expliquant que sa clientèle appréciait le geste: « Nous avons beaucoup d’enterrements de vie de jeune fille et de clientes, et nous avons reçu d’innombrables plaintes selon lesquelles nos steaks étaient beaucoup trop gros. Nous avons donc demandé à notre fournisseur de nous envoyer des pièces plus petites à la place. »

C’est donc plutôt l’appellation de la pièce de viande plutôt que la suggestion de différentes tailles pour son steak qui pose problème. En effet, nombreux sont les clients, homme comme femme, qui ne souhaite pas une trop grosse pièce de viande, pour ne pas gaspiller ou simplement pour ne pas surconsommer et payer plus cher.